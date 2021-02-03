 

Мексика разрешила экстренное использование «Спутника V»

03.02.2021, 5:58, Новости дня
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Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (исп. Coferpis) выдала разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

«Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», разработанной Центром. им. Гамалеи, – приводит слова замминистра ТАСС. – Таким образом, появилась возможность для ее импорта и использования».

Накануне министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 25 января президент РФ Владимир Путин и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора обсудили вопросы организации поставок вакцины «Спутник V», а также подготовку в РФ профильных мексиканских специалистов-медиков. В РФПИ пообещали в 2021 году обеспечить «Спутником V» 700 млн человек. К февралю 2021 года препарат зарегистрировали в России, Белоруссии, Аргентине, Алжире, Армении, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Иране, ОАЭ, Палестине, Парагвае, Республике Гвинея, Сербии, Тунисе, Туркмении. В РФПИ также заявили о скорой регистрации «Спутник V» в Индии.



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