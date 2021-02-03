В Томске разработали новые тесты для выявления одаренных детей

03.02.2021, 5:10, Новости дня

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Сотрудники Томского госуниверситета совместно с представителями НТУ «Сириус» разработали новую систему тестов, позволяющих определять наличие одаренности у детей. Система рассчитана на старшеклассников.

Как поясняют эксперты, ранее у педагогов не было такой методики. Теперь же таланты можно находить исключительно по математическим и вербальным компонентам.

В частности, можно детям в возрасте от тринадцати лет предложить пройти всего-то четыре теста для того, чтобы отобрать учеников с высоким уровнем пространственного мышления. «Победителей» же можно смело отправлять на различные олимпиады, в том числе по физике и математике. Как утверждают разработчики тестов, результат гарантирован точный.