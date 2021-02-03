Астрономы впервые зафиксировали удар астероида по Меркурию

03.02.2021, 5:10, Новости дня

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Как сообщают американские астрономы, на планету Меркурий, вероятно, упал небольшой астероид. По крайней мере, именно так они трактуют события, которое им удалось зафиксировать при помощи телескопов и космических зондов.

Правда, данное событие произошло не вчера. Это довольно-таки давняя катастрофа, следы которой удалось заметить только сейчас. Основные данные получены во время проведения космической миссии MESSENGER, которая была завершена еще шесть лет назад.

К выводу о столкновении астероида с Меркурием ученые пришли в процессе анализа полученной из разных источников информации. Впрочем, все это еще требует дополнительной проверки, говорят представители науки. Поэтому исследования данного вопроса еще не закончены.