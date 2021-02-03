 

Мнение: Запад потребовал освободить Навального

03.02.2021, 5:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

США, Британия и Германия призвали немедленно и без всяких условий освободить Навальному, которому по уточненному судом приговору предстоит отмотать в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Разумеется, никто теперь освобождать Навального уже не будет. Выбор был сделан и старый "зубатовский" проект прикрыли, как минимум на время.
Поддаться же давлению Запада в текущих реалиях для существующей политической системы совершенно без вариантов, потому что какое-либо послабление Навальному теперь будет выглядеть как то, что "режим прогнулся" под давлением Запада.

View Poll: Приговор Навальному

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Александр Ревва объявил о старте съемок третьей части «Бабушки легкого поведения»

03.11 / Скандалы: Миллиардера заподозрили в миллиардных хищениях

02.07 / Страна, остриженная «под ноль»

26.10 / «Перенести YouTube в телик»

08.12 / Бузова и Манукян рассмешили пользователей, отметив очередную «годовщину»

16.01 / Сеть алкомаркетов «Бристоль» первой поддержала инициативу президента о скидках по значку ГТО

16.08 / Лукашенко увидел угрозу для России в мирных белорусских протестах

08.07 / Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человек

23.09 / Лидию Федосееву-Шукшину попросили вывезти свои вещи из квартиры

21.09 / Обзор по России, 11-18 сентября 2020 г.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска