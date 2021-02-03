Мнение: Запад потребовал освободить Навального

03.02.2021, 5:08, Разное

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США, Британия и Германия призвали немедленно и без всяких условий освободить Навальному, которому по уточненному судом приговору предстоит отмотать в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Разумеется, никто теперь освобождать Навального уже не будет. Выбор был сделан и старый "зубатовский" проект прикрыли, как минимум на время.

Поддаться же давлению Запада в текущих реалиях для существующей политической системы совершенно без вариантов, потому что какое-либо послабление Навальному теперь будет выглядеть как то, что "режим прогнулся" под давлением Запада.

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