МИД обсудил с «Исламским джихадом» палестинскую проблему

03.02.2021, 5:04, Новости дня

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Во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов принял генерального секретаря палестинского движения «Исламский джихад» Зияда Ан-Наххаля. Стороны обсудили актуальные вопросы восстановления палестинского национального единства, сообщил МИД.

«В ходе беседы основное внимание было уделено перспективам справедливого решения палестинской проблемы, включая актуальность задачи восстановления палестинского национального единства на платформе Организации освобождения Палестины, в том числе в свете намеченных на май – август этого года общепалестинских выборов», – сказано на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, российская сторона подтвердила свою приверженность двугосударственному принципу урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной на общепризнанной международно-правовой основе резолюций Совета безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабской мирной инициативы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал незамедлительно перезапустить прямые переговоры Палестины и Израиля под эгидой квартета международных посредников.

В мае 2020 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в предложенной Вашингтоном «сделке века».