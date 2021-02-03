ИСТИННАЯ цель локдаунов: предотвратить всемирную финансовую анархию

03.02.2021, 4:26, Разное

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The Burning Platform

Практически все мы здесь знаем, что Covid на самом деле не более чем грипп, что бессмысленно полагать, что маски защищают нас, и что локдауны – это абсурд, который ничего не дает. Все это мы обсуждали в тысячах постов. Тем не менее, в статье ниже есть несколько действительно новых важных вещей, новых, по крайней мере, для меня. И я подумал, что они вас заинтересуют.

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Старушка, которая проглотила муху*(см. примечание)

Не является ли «пандемия» Ковид просто экономическим спектаклем?

Объединив кризис экстренного банковского кредитования в США и массовую реакцию на Covid, я пришел к выводу, что одна из основных причин, по которой это происходит, помимо корпоративных грабежей, это историческое событие, – экономический коллапс США и обрушение доллара, которые начались всего за несколько недель до начала операции Covid и были приостановлены вследствие производимого во всем мире экономического «замораживания».

КОНЕЦ ПОЛИТИКИ “ПРОДЛЕВАЙ КРЕДИТ И СОХРАНЯЙ ЛИЦО”

За несколько месяцев до появления Covid ФРС была занята вливанием буквально триллионов долларов в банки США, чтобы предотвратить массовое межбанковское кредитование банков, которое начинало нарастать. Это были те же тектонические трещины, которые образовались перед кризисом 2008 года, когда банки стали настолько недоверчивыми к платежеспособности друг друга, что они массово повысили процентные ставки друг к другу, чтобы учесть риски. Если их не сдерживать, ставки по кредитам продолжали бы расти, прокладывая путь к банкротству банков и цепной реакции, которые в конечном итоге подорвали бы экономику и сам доллар.

В сентябре 2019 года ФРС 4 дня подряд проводила интервенции на рынке REPO, закачивая в банки по 75 миллиардов долларов в день, поскольку межбанковская процентная ставка – ставка REPO – достигла ужасающего уровня 10% [ 1 ]. Если бы этому уровню было позволено распространиться на обычное крупное кредитование, это привело бы к широкому распространению дефолтов и неплатежеспособности.

Сегодня опасность намного больше, потому что, в отличие от 2008 года, количественное смягчение (QE) подтолкнуло ФРС к пределу доверия ей и вынуждает её вызвать серьезное обесценивание валюты. Если они будут продолжать использовать формы количественного смягчения, к которым они прикованы, то обесценивание доллара станет неизбежностью в экономике США, которая в целом является гораздо более хрупкой и связанной с долгами чем перед 2008-м годом и ещё менее способной справиться с проблемами.

ФРС, должно быть, в течение нескольких лет знала, что количественное смягчение не возвращает экономику к нормальному экономическому состоянию и что они все еще находятся в ловушке кризиса платежеспособности 2008 года. Зная это, ФРС была готова к последнему кризису. Они сделали возможным незаметно, в отличие от 2008 года, вливать сотни миллиардов долларов в банковскую систему, без каких-либо дополнительных фанфар Конгресса, через Совет по надзору за финансовой стабильностью , сформированный в 2010 году.

Они предоставили себе почти неограниченные средства и ресурсы всего правительства, если это необходимо, чтобы убедить банки в невозможности краха. Эта «операция по спасению» разыгрывалась, о чем практически ничего не сообщалось, за исключением финансовой прессы, всего за несколько недель до появления гриппа Covid на мировой арене. Выданы

… .. совокупные кредиты repo на общую сумму более 9 триллионов долларов США торговым домам на Уолл-стрит. ФРС выдавала их с 17 сентября 2019 года – за несколько месяцев до появления COVID-19 в мире … [2 ]

В отличие от 2008 года, это повторное использование или продолжение использования массовых стимулов ФРС не является новой непроверенной идеей, и, если использовать ее снова или продолжать использовать ее более интенсивно для стабилизации банков, то это в конечном итоге приведет рынки к выводу, что мы заблокированы в бесконечном цикле стимулирования, который неизбежно закончится гиперинфляцией и крахом доллара.

Это бесспорный экономический факт, и он станет результатом текущей политики ФРС. В этом контексте внешнее «событие» может оказаться решающим в привлечении внимания к финансам США и их бедам.

ФРС не станет прекращать операции REPO, пока они не будут абсолютно уверены в том, что рынок может стоять на своих собственных ногах.



[ 3 ], [ 4 ]

В пятницу, 15 января, ставка репо овернайт в США составила 0,11.

source: tradingeconomics.com

Но, как они хорошо знают по своему опыту за последние 10 лет, рынки никогда не смогут встать на ноги в нынешней экономической модели. Теперь не только компании держатся на плаву только за счет низких процентных ставок, но США сами по себе зависят от них и способны выполнять свои финансовые обязательства только при таких низких процентных ставках.

До марта 2020 года, всего за 6 месяцев ФРС вложила или предоставила банкам более 9 триллионов долларов, что составляет более 40% ВВП США, до Covid, и представляет собой почти 40% -ное увеличение государственного долга США!

Таким образом, становится совершенно очевидно, что мы находимся в конце этого конкретного финансового пути, монетарная политика «продлевай кредит и сохраняй лицо» завершена, и в ящике экономических инструментов нет ничего, что могло бы остановить неизбежное. Только внешнее «божественное» вмешательство могло бы, да и то временно отсрочить коллапс доллара. Попутно замечу добавить, что это происходит не в европейских или азиатских банках, хотя они могут быть затронуты позже, а только в банках США.

ДИВЕРСИЯ

На мой взгляд, спецслужбы США выбрали готовый сценарий, который они основательно репетировали в течение многих лет, – ответ на смертельный вирус, который приведет к необходимому финансовому локдауну, подавит банковскую деятельность и создаст мировой кризис достаточно большого размера. чтобы затмить экономический кризис в США и вызвать «бегство в безопасное место» – в доллар, способствуя экономической коме, давая время на передышку и оправдывая массовые экстренные инъекции количественного смягчения в США и мировую экономику.

Его можно было бы продать как период, в течение которого может произойти реструктуризация мировой банковской системы и, возможно, пересмотреть график долга, а также переосмыслить механизмы новой резервной валюты.

Это то, что я думаю, представляет собой “Великая перезагрузка” на самом деле. На всех уровнях её рисуют как нечто сложное и гнусное, но, возможно, это более утилитарная операция – просто необходимый разговор, в котором предмет разговора закрыт от публики, что оправдывается защитой наших встревоженных и подверженных паническим атакам умов и который беспокоит почти всех западных мировых лидеров.

Я уверен, что крупная террористическая атака под ложным флагом обсуждалась бы как альтернатива Covid, но США экономически не в состоянии ответить военным путем, и без военного ответа на террористическую атаку США будут опасаться выглядеть слабыми. Хотя считалось, что войны могут разрешить многие экономические кризисы, в данном случае столь же вероятно, что прокси-война с Россией или прямая война с Ираном ускорит обвал доллара, а не приведет к росту и бегству в «безопасное место». ‘. Китай, несомненно, радостно унизил бы США во время такого конфликта. Поэтому я предполагаю, что крупные войны как экономическое решение не обсуждаются, по крайней мере, до тех пор, пока этот кризис не будет разрешен.

Создание вируса из воздуха – жестокий и злобный обман, но ФРС, несомненно, заявила своим союзникам, что это гораздо менее болезненно, чем тотальный экономический кризис, с которым мы столкнемся в назревающем экономическом коллапсе, когда финансовая инфекция со стороны США приведёт к неплатежеспособности большинства западных финансовых институтов, долги останутся невыплаченными, торговля прекратится, стоимость активов упадет, банковские машины остановятся, начнутся беспорядки, будет объявлено военное положение, и во многих плохо подготовленных, зависимых от импорта странах, таких как например Великобритания, – нормирование и, наконец, голод.

Это угроза, которую ФРС, вероятно, предъявила своим союзникам, точно так же, как мы знаем по факту, они сделали в 2008 году, когда попросили единого стимула для мирового центрального банка, сделав его жизненно важным для мирового экономического выживания.

Они, вероятно, заявили, что на этот раз экономические опасности настолько велики, что даже убедили своих врагов, Россию и Китай, принять участие в розыгрыше, потому что они также полагаются на сохраняющуюся банковскую и экономическую стабильность и не хотят рисковать политической нестабильностью дома, вызванной второй мировой экономической депрессией.

Приостановив с помощью Covid экономический коллапс, США ловко превратили господство доллара в вопрос международного выживания, эффективно удерживая мир в заложниках, одновременно блокируя передачу эстафеты мировой резервной валюты следующему восходящему в экономический зенит – Китаю, и где фактически заняв место среди судей на слушании дела о собственном банкротстве.

Полагая, что это именно то что произошло, я уже не удивляюсь тому что большинство союзников США были так полезны и так последовательны в проведении операции Covid, я пришел к выводу, что причинами их соучастия были их вера в интегрированный характер финансового и валютного рынков. и угроза экономического коллапса, заявленная, как и в 2008 году, ФРС.

ВЗАИМНАЯ СЕКРЕТНОСТЬ

Я совершенно уверен, что по мере реализации каждой иррациональной деструктивной меры карантина/локдауна/изоляции наши очень немногие осведомленные политики, говорят друг другу: «Нам повезло, потому что «локдауны»- это ничто по сравнению с катастрофой, которая настигнет нас в случае экономического коллапса, вызванного крахом доллара!» Это, на мой взгляд, объясняет их очевидное безумие, ложь и согласованный на международном уровне характер их реакции. Они тоже действуют из страха, но не из-за страха коронавируса, а из-за страха перед анархией и, как следствие, реальной угрозой их собственной жизни, которая может возникнуть.

Секретность, окружающая эту операцию, полностью сохраняется, потому что нарушение молчания не в чьих интересах. Если кто-нибудь раскроет, что на самом деле происходит с экономикой США, это ускорит бегство из банков, а затем из доллара, что, как им говорят, приведет к мировой экономической катастрофе.

Чтобы исследовать эту гипотезу, мы можем посмотреть на различные реакции мировых игроков и измерить их сопротивление или соучастие в мошенничестве, потому что в этот поворотный момент истории, во время всех этих смен власти, лояльность не гарантируется.

Япония странным образом неохотно приняла участие, что указывало мне на их задумчивое раздражение гегемонией США, которое росло среди их населения в течение нескольких лет и выражалось в протестах Osprey . В какой-то момент это выглядело так, как будто они заигрывали с идеей вообще игнорировать Ковид. Побуждение США «пригласить» Японию присоединиться к «FiveEyes», возможно, вызвано желанием более прямого контроля над ними через их службы безопасности?

РФ и Китай неохотно подыгрывают по очевидным экономическим причинам, но мы снова видим нежелание идти полным ходом, несмотря на привлекательность введения авторитарных мер у себя дома под прикрытием Covid. РФ даже изобрела несуществующую вакцину от несуществующего вируса, предоставив себе возможность мгновенного отказа, когда это необходимо. В то время как Китай предпочитает просто прекратить испытания и вообще игнорировать «кризис», за исключением странного заявления о том, насколько все это опасно.

Незападная Африка вообще не принимает участия, в Нигерии очень мало случаев, вероятно, потому, что они не в курсе того, что на самом деле происходит, и не видят признаков эпидемии вируса у своего населения.

Германия, хотя физически оккупирована США, как и Япония, обладает уверенностью и независимостью, которые отличают ее от других вассальных государств. «Обнаружив» гораздо меньше случаев Covid, они пытались как можно дольше уберечь свою драгоценную экономику от любого серьезного ущерба, демонстрируя соответствующую дерзость, продолжая строительство газопровода «Северный поток» из России, игнорируя неоднократные попытки США требовать его остановки.

В отличие от этого, ближайшие, самые безропотные союзники США, и государства «FiveEyes» с энтузиазмом принимают участие и раскручивают историю вируса до n – й степени абсурдности. В частности, Великобритания, Франция и Австралия, чтобы напугать свое население, каждую неделю выдвигают очередной абсурдно фашистский ответ на несуществующую проблему. На мой взгляд, реакция каждого союзника зависит от его финансовой зависимости от США и от того, насколько их лидеры «привязаны» к интересам США.

На политическом и медийном фронте, альтернативные СМИ, несомненно, стимулируемые тщательно отобранными историями и определенными контролируемыми оппозиционерами, невольно разжигают это пламя, спекулируя на различных авторитетах и ​​идеологах – центральных фигурах конспирологических теорий, таких как Билл и Малинда Гейтс, и обыгрывая страшные истории о марксистских тираниях, коммунистических переворотах, обязательном вакцинировании, чипах слежения и различных обвинениях об опасностях 5G – нацеленных на то, что это преимущественно европейские и китайские технологии.

Конечным результатом является то, что население остается парализованным либо страхом перед гриппом, либо страхом перед растущей «марксистско-фашистской тиранией», управляемой «еврейскими глобалистами» и олигархами. В любом случае, все слишком напуганы, чтобы логически оценить то, что на самом деле происходит вокруг них.

Я уверен, что в темных недрах Лэнгли, штат Вирджиния, этот сценарий предварительно отрепетировался и подвергся стресс-тестированию в течение многих лет и составлен из огромного портфеля переворотов и операций психологического террора со всего мира.

Возможно, с учетом уроков, извлеченных из исследования изменения климата, где, как и в случае с погодой, обычный грипп можно легко превратить в оружие. В случае с Covid – с помощью быстро внедренного режима «тестирования», простого тестирования на простуду и получения миллионов ложных срабатываний, а также истеричных, абсолютно не подвергающих ничего сомнению основных СМИ.

КОВИД-ОППОРТУНИЗМ

Международная паника из-за коронавируса привела к срочному, но, к сожалению, не долговременному «бегству в безопасное место» в доллар США. «Международный кризис» – традиционный и наиболее эффективный инструмент США для защиты доллара: обычно организуется СМИ США и Великобритании. Он использовался для поддержки падающего доллара с помощью созданного СМИ «кризиса евро» или «кризиса задолженности Греции». Серия истерических паник, которые «стали реальностью» в финансовой прессе США и Великобритании, быстро сделало экономические проблемы США старыми новостями и уменьшило мировые резервные запасы евро всего за несколько месяцев.

Наряду с «бегством к (долларовой) безопасности» Covid предложил возможность заморозить банковский крах США с помощью массивных вливаний наличных денег. До марта 2020 года банкам США было доступно 9 триллионов долларов, но в дополнение к этому ФРС предоставила 5 триллионов долларов в виде экономических стимулов для экономики в целом и еще 5 триллионов недавно.

Без этой «внешней угрозы» – «вируса-убийцы» – такое количество стимулов немедленно вызвало бы панику и поставило бы под угрозу доверие к доллару. Однако с учетом вирусного нарратива и единого во всем мире ответного стимула на «пандемию Covid» этот скромный бег к (долларовой) безопасности, наряду с массивными денежными вливаниями, выглядел оправданным и разумным.

Мне также кажется, что те, кто находится в «долларовой экономической зоне» – если таковая существует – пошли навстречу собственному обнищанию и под прикрытием Covid разрушили свою экономику, чтобы спастись от предполагаемой более масштабной экономической катастрофы, цепной реакции банкротства банков, на основании того, что, как я полагаю, тайно сообщили им США, и на основании того, что они наблюдали в банковской системе США до марта.

Можно легко утверждать, что нас невольно втягивают в заговор с целью защиты доллара и гегемонии США под прикрытием Covid, что совсем не в наших собственных долгосрочных интересах (в настоящее время это называется “ великой перезагрузкой ”). ).

Я считаю, что подобно Брекситу и войне с углеродными выбросами, если какая-то операция или ситуация или мероприятие, кажется, предполагает многосторонние преимущества США и их корпоративной и военной элиты, то эта операция раскрыла свое происхождение.

Как и в случае с Covid, – не только замораживается экономический коллапс США, но и американские корпорации и интернет-сервисы получают огромную выгоду от «иллюзии Covid». То, что должно становиться все более очевидным с каждым днем ​​и должно вызывать озабоченность честных иностранных лидеров, поскольку они видят, что их секторы розничной торговли разорены Amazon, а их культурные учреждения заменены Netflix, Apple TV и Amazon TV.

И предлагаемое «спасение» предполагает выплату US Pharma миллиардов за, в лучшем случае, очень сомнительную вакцину. Самые бесчестные политики, несомненно, могут спроектировать и свои собственные «локдауны», отдавая предпочтение американским корпорациям, действуя при этом как наместники Империи.

Трудно сказать, это мародерство может быть лишь второстепенным событием на пути к главному – «переходному периоду» доллара или его коллапсу, или оно может быть одной из основных целей «Операции Ковид», но похоже, что остальной мир разграбляется корпорациями США, а местные малые и средние предприятия обанкротились, при этом огромные дополнительные прибыли текут в самые богатые США, где мы видим, как растет гора богатства американских баронов-грабителей.

От аренды такси в Uber до замены отелей квартирами через AirBNB, заказа еды через UberEats, проведения встреч через Zoom, трат «безналичных денег» через Visa, MasterCard и картель Paypal, заказа еды в Интернете через Uber eats и разрушения местной культуры – все это все это было навязано доверчивой мировой общественности во время избирательного краха под названием Covid. К настоящему времени все должны понимать, что Covid – это очень неолиберальный корпоративный вирус, странным образом работающий в интересах продолжающегося неолиберального наступления корпоративных корпораций США против наших собственных национальных геополитических интересов.

Не только корпорации получают выгоду от «операций» США, таких как Covid, службы безопасности также требует свою долю добычи за помощь и содействие в проведении большей части операции. Американские приложения для отслеживания, социальные сети и коммуникационные платформы должны, в качестве паразита-посредника, присутствовать во всех сферах нашей жизни, отнимая, как налог, часть от наших повседневных дел.

Не говоря уже о деталях проведения операции Ковид, вполне возможно, что многие внутри системы рассматривают «Великую перезагрузку» не как заговор с целью угнетать нас, эксплуатировать нас и разрушать наши жизни в условиях неомарксистской тирании, как многие считают, а скорее рассматривают её как необходимую корректировку несбалансированной экономической системы.

Чтобы увидеть это таким, мы должны верить, что нынешняя система в корне ошибочна и что добросовестные решения ищутся. Я думаю, что «Сброс» рассматривается многими честными брокерами по всему миру как подлинная платформа для устранения недостатков в текущей мировой экономике и управления переходом от доллара контролируемым образом. Мы не должны всегда думать о худших мотивах всех участников.

Сказав это, я не сомневаюсь, что США заняты попытками перехватить повестку дня, чтобы сохранить свое превосходство, даже во время своего критического упадка. Военно-промышленный комплекс США будет с подозрением относиться к любому направлению, не определенному ими, и я уверен, что в Вашингтоне, Брюсселе и Пекине идет борьба за меры, которые нам необходимо предпринять и направление в котором нам необходимо двигаться.

Нравится вам это или нет, но могут быть очень веские причины для того, чтобы эти обсуждения проводились в секрете, и мы получаем только намеки из вторых рук о тех битвах, которые ведутся за наше экономическое будущее – универсальный доход, общая международная резервная валюта, цифровые валюты или безналичное общество, возможно, требующее валютного контроля или фиксации цен для борьбы с надвигающейся гиперинфляцией?

Многие американские ”подсадные утки” будут говорить миру, что это «кризис капитализма», кризис западной цивилизации, и что всем нам необходимо сохранить экономику США и превосходство доллара, чтобы спасти мир.

Я лично считаю, что США подставили нас во время этого кризиса, как и во время последнего кризиса 2008 года, когда они свалили все свои безнадежные долги на европейские банки, чтобы «разделить» кризис. Работая по принципу: сделать проблему общей – это, возможно, уполовинить её. Даже если мы находимся в этом кризисе из-за краха США, остальные из нас могут выжить относительно невредимыми. «Перезагрузка» действительно кажется одним из путей, который позволяет медленно сдуть экономическую бомбу, тикающую под США, и которая может плохо повлиять на всех нас, если она взорвется.

« ЧТОБЫ ПОЙМАТЬ МУХУ, ОНА ПРОГЛОТИЛА ПАУКА;

НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ОНА ПРОГЛОТИЛА МУХУ – МОЖЕТ, ОНА УМРЕТ… »

Я называю этот детский стишок предостережением, потому что все это началось с относительно нормальной экономической рецессии 2007 года, которая, если бы США позволили “прижечь” свою экономику, разрешилась бы всего за несколько лет, и мы бы жили. в нормальные времена сейчас. Но они этого не сделали. Мировые центральные банки были убеждены принять меры, которые нанесли большой долгосрочный ущерб, что, в свою очередь, привело, на мой взгляд, к “решению Covid” – провокации, предназначенной для временного оправдания еще большего количества ядовитого количественного смягчения и низких процентных ставок которые не сработали раньше.

Хотя, возможно, Covid продается как «противопожарный выключатель для поиска более долгосрочного решения», я не вижу особых свидетельств того, что «противопожарный выключатель» используется правильно. Это больше похоже на паузу для всегда близорукой американской элиты, чтобы украсть как можно больше из казны наших штатов до того, как обрушится экономическое цунами.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Я также считаю, что США никогда ещё не находились в таком серьезном положении, как сегодня. Их проблемы в значительной степени созданы ими самими. Простое налогообложение богатых и сокращение возмутительных военных расходов предотвратило бы долларовый кризис, а вместо него был бы медленный, в течение нескольких десятилетий, уход от доллара когда Китай взял бы на себя нагрузку. Но это уже другая история, связанная с идеологическим, политическим и философским банкротством и склерозом Америки, которые все больше и больше загоняли их в экономическую яму все последние 45 лет.

Операция Covid сама по себе является красивой метафорой первоначального банковского кризиса, который побудил ФРС использовать количественное смягчение (QE) – гораздо, гораздо более разрушительный ответ, чем сам первоначальный кризис, точно так же, как локдауны намного, гораздо более разрушительны, чем это штамм гриппа, встречающийся в природе или специально выпущенный в качестве маркера.

Поскольку доллар вот-вот рухнет и если не будет быстро найдено консенсусное решение по передаче или разделению мировой резервной валюты, я не сомневаюсь, что нам, для спасения экономики США и доллара, придется “проглотить” более решительное вмешательство, чем Covid, а каждое новое решение оказывается более разрушительным, чем предыдущее… И, конечно же, как говорится в стишке, мы в конце концов проглотим «лошадь»… и «конечно же умрем».

Если я прав, ребята, в одном отношении вы можете вздохнуть с облегчением: мировая тирания, принудительные вакцинации с вредоносными изменениями ДНК, стерилизация и массовый геноцид не являются основными целями этой «операции». Они могут быть конечным результатом, если мы не будем осторожны, но я не думаю, что они являются основными целями.

США пытаются остановить падение доллара с помощью операции Covid и сделали это крупным событием, в то время когда ранее переход от старой мировой резервной валюты к новой остался для большинства из нас почти незамеченным. Фунт стерлингов уступил статус мировой резервной валюты после Второй мировой войны относительно незаметно, под давлением США, заставившим Британию оставить фунт на плаву.

Возможно, это показатель полезности, которую сейчас предоставляет статус мировой резервной валюты, чтобы облегчить неконтролируемое разграбление экономики остальных стран мира, что теперь само по себе является огромным призом, и от него так трудно отказаться. Без доллара и его статуса мирового резерва, позволяющего США печатать кусочки зеленой бумаги в обмен на реальные товары, США, безусловно, были бы банкротами.

Но это не наша вина, и не нам, остальному миру, спасать их, тем более что именно их идеология нанесла столько вреда их собственному народу и остальному миру.

То, чему мы являемся свидетелями, – это попытка грязными методами со стороны ещё одной некогда великой Империи отложить неизбежное, бороться за то чтобы не исчезнуть в забвении.

Итак, мы существуем в это безумное время, время коллапса и хаоса перед установлением нового порядка, которое может длиться месяц или столетие.

*Примечание

Отсыл к детской песенке “Старушка, проглотила муху”:

Старушка проглотила муху



Сосед увидел и говорит – наверно она помрет



Чтобы поймать муху старушка проглотила паука



Сосед увидел и говорит – наверно она помрет



Чтобы поймать паука старушка проглотила птичку



Сосед увидел и говорит – наверно она помрет



Чтобы поймать птичку старушка проглотила кошку



Сосед увидел и говорит – наверно она помрет



…… и т.д.