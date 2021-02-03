Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку

03.02.2021, 4:22, Разное

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Там рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный.

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку. Его заявление квалификационная коллегия судей рассматривала 28 января. Именно Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде в данный момент рассматривает вопрос о замене условного срока на реальный политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Скриншот с сайта квалификационной коллегии судей

Полномочия Детишина в случае положительного решения коллегии прекратятся 1 марта. Официально оно еще не опубликовано.

Детишин стал председателем Симоновского райсуда в 2015 году. До этого, с 2009 года, он был председателем Солнцевского суда Москвы.

ОБНОВЛЕНО

12:43 Пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко подтвердила «Новой газете», что Детишин подал заявление об отставке. Других деталей она не уточнила, добавив, что вся информация размещена на сайте квалификационной коллегии судей.

14:27 Источник «Интерфакса» утверждает, что решение Детишина уйти в отставку связано с истечением срока его полномочий, а «Навальный к его действиям не имеет никакого отношения». «Открытые медиа» обратили внимание, что срок его полномочий истекает только в середине марта.

ФСИН на суде попросила отправить Навального на три года шесть месяцев в колонию общего режима и назначить ему штраф в 500 тысяч рублей. Представитель службы заявил, что Навальный семь раз не приходил на регистрацию в установленный день.

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Политика задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января, сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, отправил Навального в СИЗО на 30 суток.

Во многих российских городах 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. На первых, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны свыше четырех тысяч человек, на вторых — более 5,6 тысячи.

Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда после долгих переговоров политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила ОЗХО.

Помимо этого, в декабре журналисты The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel рассказали о том, что восемь оперативников ФСБ могут быть причастны к отравлению Навального. Однако РФ отрицает, что политик был отравлен, в этой стране дело не возбудили.

Дело «Ив Роше» (о «мошенничестве») было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года по заявлению гендиректора ООО «Ив Роше Восток» (российского филиала «Ив Роше») Бруно Лепру. В 2014 году суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год — таким образом, испытательный срок у него истек 29 декабря. Брат политика Олег отбыл реальный срок. В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что приговор был политически мотивированным.

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