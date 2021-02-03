Оказалось, что поваренная соль может провоцировать аллергию

03.02.2021, 4:16, Новости дня

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Ученые из Мюнхена, проведя ряд исследований, пришли к однозначному выводу: развитию аллергических реакций в организме человека способствует употребление большого количества поверенной соли.

Это подтверждает химический анализ образцов кожи, взятых у пациентов с различными формами дерматитов, уточняют исследователи. В организмах этих людей было слишком много соли.

Затем ученые выяснили, что хлорид натрия оказывает негативное влияние на Т-лимфоциты, которые ответственны за производство белков IL-4 и IL-13. Результатом становится появления различных воспалений, утверждают специалисты. Иначе говоря, если вы хотите избавиться от аллергии, внимательнее следите за своим рационом питания.