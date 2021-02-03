МИД назвал политической акцией поведение западных дипломатов на суде по делу Навального

03.02.2021, 4:10, Новости дня

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Присутствие представителей других стран на суде является вмешательством во внутренние дела РФ и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Здесь процесс открытый, поэтому каждый, кто хотел, мог на него попасть. Но это не имеет никакого отношения к нормальной дипломатической практике, норме. Это политическая акция… Хочу сказать, как сегодня себя вели и западные дипломаты в отношении заседания суда, и то, что сейчас начинают строчить их внешнеполитические ведомства, нужно рассматривать не только сегодняшним днем. Это целая цепочка соответствующих акций» – слова Захаровой прозвучали в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Ранее Мария Захарова заявила, что РФ отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера Алексея Навального.

Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.