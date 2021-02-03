 

Лавров на встрече с главой МИД Швеции выразил готовность обсуждать тему Навального

03.02.2021, 3:28, Разное
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…«без предубеждения».

В Швеции озабочены ситуацией с демократией и правами человека в РФ и ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, пояснила глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. Этими словами она открыла переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, пишет «Интерфакс».

«Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи, конечно же, должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях», — сказал, в свою очередь, Лавров.

«Сегодня на переговорах я буду говорить о том, что Швеция и ЕС озабочены ухудшением положения в области демократии, гражданского общества и прав человека в России. Также я подниму тему нападения на Алексея Навального с применением нервно-паралитического яда, его ареста, а также действия российских властей во время уличных протестов в прошедшие выходные», — пояснила Линде.

Глава МИД Швеции также призвала российские власти освободить Навального и пояснила о недопустимости использования химических боевых ядов. Она отметила, что это общая позиция ЕС.

При этом Лавров заявил, что действия Швеции и стран ЕС «совсем не вписываются в требования транспарентности». По словам главы российского МИД, состояние отношений между двумя странами в целом «оставляет желать лучшего».

«Мы слышим заявления о так называемой российской военной угрозе и прочую антироссийскую риторику, но, к сожалению, все наши предложения о том, чтобы наладить диалог по многим вызывающим озабоченность вопросам, остаются без ответа», — сказал Лавров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСуд над Навальным. ФСИН просит назначить политику реальный срок. Онлайн-трансляция из Мосгорсуда

Симоновский суд Москвы сегодня на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос о замене условного срока на реальный Навальному по делу «Ив Роше». Представитель ФСИН на суде попросил отправить политика на три года шесть месяцев в колонию общего режима и назначить ему штраф в 500 тысяч рублей. Сам Навальный на заседании отметил, что проходил лечение и реабилитацию в Германии, соответствующие документы об этом есть.

Во многих российских городах 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. На первых, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны свыше четырех тысяч человек, на вторых — более 5,6 тысячи.

Осенью независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». РФ отрицает, что политик был отравлен, в стране уголовное дело не возбуждено.

Источник: Новая газета



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