Ученые пытаются найти темную материю за пределами пятимерного пространства

03.02.2021, 3:22, Новости дня

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Над проблемой существования темной материи, а также многомерности пространства, работают исследователи из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце.

Как стало известно, ученые в своих изысканиях решили сразу же выйти за рамки классической модели представления об окружающем мире, которая описана в физике элементарных частиц.

По мнению представителей исследовательской группы, используя стандартную теорию пятимерного пространства, можно объяснить практически все наблюдаемые в природе эффекты и явления. Однако тогда существование темной материи должно подтверждаться наличием сверхтяжелой элементарной частицы. С другой стороны, все может оказаться гораздо проще, если выйти за рамки стандартного представления об окружающем мире, поясняют специалисты.