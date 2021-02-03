В США создали роботов, не требующих зарядки или заправки

03.02.2021, 3:22, Новости дня

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Новое изобретение представили сотрудники Массачусетского университета (США). Они создали полностью автономного робота, который не просто самостоятельно выполняет все действия, но и не требует ни подзарядки батарей, ни заправки каким-либо топливом.

На самом деле, машину «научили» самостоятельно добывать для себя энергию в окружающей среде. Однако также разработчики позаботились о том, чтобы робот не потреблял слишком много. В качестве образца для подражания они взяли растения, которые, не имея мышечной системы, способны улавливать насекомых.

По мнению специалистов, данная разработка пригодится для создания самых маленьких роботов, в которых только из-за миниатюрных размеров невозможно поместить аккумулятор.