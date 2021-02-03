США обвинили Турцию в подрыве сплоченности и эффективности НАТО

03.02.2021, 3:16, Новости дня

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном заявил, что приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО.

Как сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, Салливан высказал Калыну «обеспокоенность по поводу того, что покупка Турцией российских ракетных систем «земля – воздух» С-400 подрывает сплоченность и эффективность [Североатлантического] альянса», передает ТАСС.

Тем не менее, по словам Хорн, Салливан «подчеркнул желание администрации Байдена выстроить конструктивные американо-турецкие связи, расширяя сферы сотрудничества и эффективным образом контролируя разногласия», он также довел до сведения Калына «намерение [новой американской] администрации укрепить трансатлантическую безопасность посредством НАТО».

Кроме того, советник американского президента приветствовал возобновление переговоров между Турцией и Грецией, сигнализировал о поддержке Вашингтоном планов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обеспечить возобновление переговоров по урегулированию на Кипре.

Салливан также предупредил Калына о «широкой приверженности» нового правительства США «поддержке демократических институтов и верховенства закона» за рубежом. Наконец, стороны «согласились сотрудничать по глобальным вызовам», таким как пандемия, вызванная новым коронавирусом, и глобальные изменения климата, условились «тесно консультироваться по региональным вопросам, вызывающим обоюдную обеспокоенность», добавила Хорн.

Напомним, 15 января президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена спрашивать у Вашингтона разрешения на новые поставки ЗРК С-400. Днем ранее в Анкаре заявили о переговорах с Москвой о поставках второго полка С-400. Турция выразила готовность приобрести у РФ второй комплект С-400 при условии передачи технологий. 11 января в Турции объявили о готовности первого полка С-400 к вводу в эксплуатацию. В тот же день США пообещали сократить производство комплектующих к F-35 в Турции. Ранее Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция отказалась. В декабре 2020 года Соединенные Штаты ввели против Турции санкции за покупку С-400. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в конфликте Турции с НАТО.