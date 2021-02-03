Мнение: Посадили все-таки

03.02.2021, 3:14, Разное

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Сегодня участвовал в телепрограмме под названием “круглый стол” от газеты “Вечерняя Москва” (да, нынче всё перемешалось до полного неразличения) – как ни странно, вживую, а не по скайпу. Люди уже окончательно отвязались, даже тема “стола” была такая: “Удастся ли вернуться к прежней жизни после ковида”. А потом прошелся по Центру – от Савеловской до Театральной.

Бросаются в глаза две особенности “текущего момента”: во-первых, на улице довольно много людей в масках – это несмотря на то, что в России, как известно, требования находиться на улице в маске вообще нет. Еще более забавный, даже абсурдистский момент – из тех, кто в маске, у примерно половины из-под маски или торчит нос, или маска вообще на подбородке. Вопрос – а это что вообще означает? Если человек носит маску, потому что боится нарушить ковидные ограничения – так он ведь их все равно нарушает! А если он не боится нарушать – зачем тогда он вообще в ней идет??

Думаю, это такой символ “компромисса по-российски” – идти по улице в маске с открытым носом. Я как бы да – и я как бы нет, и нашим и вашим, а дышу свободно.

И вторая особенность – изобилие полицейских. Прошел по Тверской от Белорусского вокзала почти до Красной площади – полицейские патрули попадаются через каждые 50 метров, буквально. Хотя, надо сказать, вели они себя мирно – ни к кому не вязались, обычно просто стояли по двое-трое и о чем-то весело перетирали меж собой. Бросается в глаза еще и то, что как раз полицейские почти все в масках, причем маски такие, что лиц практически не видно. Что ни говори, а силовик с закрытым лицом на улицах мирного города производит довольно зловещее впечатление; я бы, если б мог, приказал бы полиции никаких масок не надевать и лиц вообще не скрывать.

Я поначалу даже понять не мог, с чего вдруг такое изобилие патрулей; только придя домой, узнал – ба, сегодня же оглашение приговора Навальному! Вот, значит, к чему они готовились…

Вот только что объявили – вломили Навальному 3,5 года колонии. По смехотворному совершенно предлогу – что он “не ходил отмечаться”. Абсурд тут во всем – ему дали “досиживать” приговор по делу… 2012 года, “делу Ив Роше”. Тому самому делу, по которому сам Ив Роше заявлял, что никакого ущерба компании Навальный не нанес и “Ив Роше” не имеет к нему претензий. Посадили через 9 лет! Феерия, конечно.

И смотрится все это, чисто по-человечески, крайне гнусно. Сажать человека, который едва вышел из комы, который чуть-чуть не умер – причем дела по его отравлению так и не возбудили ВООБЩЕ. То есть покушение на убийство, получается, у нас в стране настолько мелкое правонарушение, что по нему даже уголовного дела возбуждать не надо – а вот “неявка во ФСИН” по делу 9-летней давности без потерпевших – это такое страшное преступление, что тут только 3,5 года реального срока можно дать, никак не меньше.

Они боятся волнений в связи с посадкой Навального, потому и нагнали полиции. И боятся они правильно, это без сомнений; только вот теперь они себе эту головную боль обеспечили на годы вперед.

Жизнь после ковида у них будет веселая.