 

Мнение: Об акции устрашения России – шок и трепет

03.02.2021, 3:10, Разное
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Ещё один Рубикон перейдён…

Впрочем, мотрите сами, как похорошела #Москва этим вечером. И Санкт-Петербург тоже. Фото и видео уже предостаточно в Телеграм-каналах и Сети.

Более тысячи человек были задержаны в обеих столицах. На этот раз намного более жёстко, чем на предыдущих акциях протеста, которые проходили при свете дня. Похоже, #власть окончательно определилась с вектором на ближайшие годы.

И нет, чувство дежавю вас (нас) не обманывает. Нечто подобное – дубинки без разбора, забеги омоновцев по дворам, выдернутые из машин водители и пассажиры – весь мир уже видел этим летом в соседней Беларуси. Всего полгода – и, опа!, всё это уже в России. Разве что диктатора с автоматом не увидим в прямом эфире: не тот характер.

Больше подобного контента тут и тут.

Впрочем, не надо иллюзий. Как и у соседей, это вряд ли кончится чем-то серьёзным для Режима™. Основной #протест ещё не вызрел. Понадобятся годы деградации, прозябания и санкций. Впрочем, за последними дело, скорее всего, не заржавеет.

Но можно поупражняться в остроумии – кто теперь последний диктатор Европы и как его фамилия? Путишенко? Лукашутин? Путишеску?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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