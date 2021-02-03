Лещенко: Санкции против каналов Медведчука принимались молниеносно из-за ситуации в РФ и после звонка Блинкена

03.02.2021, 2:24, Новости дня

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Решение о наложении санкций на телеканалы “112-Украина”, NewsOne и Zik готовилось в полной секретности, написал в своем Telegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его данным, заседание СНБО было созвано на 19 часов вторника, 2 февраля, с целью принять молниеносное решение в момент “максимального ослабления президента РФ Владимира Путина внутренними конфликтами” и возможного обострения внутренней ситуации в России в связи с судом по делу оппозиционера Алексея Навального.

“В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины”, – написал Лещенко.

Также, по его данным, на принятие решения повлияло установление контакта с новой администрацией Джо Байдена после звонка госсекретаря Тони Блинкена министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы “из так называемого пула господина [нардепа Виктора] Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”.

Телеканалы в совместном заявлении заявили о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

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