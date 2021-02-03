Прототип космического корабля SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе

03.02.2021, 2:22, Новости дня

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Прототип американского космического корабля «Старшип» (Starship) компании SpaceX для полетов на Марс взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас.

Прототип SN9 с носовым обтекателем и стабилизаторами поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был совершить плавную посадку на полигоне, однако не смог приземлиться строго вертикально. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался. Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд, передает ТАСС.

«Как вы можете наблюдать, у нас вновь получилось осуществить удачный запуск корабля на высоту 10 км. Мы продемонстрировали возможности переключения двигателей на посадочные топливные баки, а также проверили работу закрылок, – указал сотрудник компании SpaceX. – Нам предстоит еще поработать над системой посадки. Наши специалисты изучат полученные данные и решат проблему».

Испытания предыдущих прототипов также заканчивались неудачей. Так, в декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, завершились взрывом при посадке. В конце мая прототип SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле прототип SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале прототип SN1 разорвало на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

Многоразовый корабль «Старшип» (Starship) компании SpaceX предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.