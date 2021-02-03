 

“Пока, не грусти, все будет хорошо”. Навальный обратился к жене после суда и нарисовал сердечко

03.02.2021, 1:30, Новости дня
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Российский оппозиционер Алексей Навальный обратился к супруге Юлии после того, как суд заменил ему условный срок по делу “Ив Роше” на реальный. Об этом сообщает “Дождь”.

Когда политика выводили из зала суда, он сказал жене: “Пока, не грусти, все будет хорошо”.

Навальный жене: пока, не грусти, все будет хорошо!

— Дождь (@tvrain) February 2, 2021

Во время оглашения решения суда Навальный смотрел на супругу, а перед этим нарисовал ей на стекле кабинки, в которой его держали, сердечко. Пристав потребовал перестать общаться жестами.

Навальный рисует жене Юлии сердечко на стекле «аквариума» перед тем, как его приговорят к реальному сроку.

Фрагмент из трансляции «Дождя» pic.twitter.com/KhKFTDLp6R

— TJ (@tjournal) February 2, 2021

Он снова показал своей жене Юлии сердечко. Пристав требует перестать общаться жестами

— Дождь (@tvrain) February 2, 2021

Алексей и Юлия Навальные во время оглашения решения суда pic.twitter.com/gIwleZdU2O

— Дождь (@tvrain) February 2, 2021

Его сторонники призвали выходить на акцию протеста на Манежной площади в Москве – ее уже оцепили силовики и задерживают протестующих. 

Сегодня Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом в 2014 году, политик проведет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании “Ив Роше” и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у “Многопрофильной процессинговой компании”. В декабре 2015 года Алексей Навальный заявлял о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней.  Его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального ФСИН пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных были почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали “Открытые медиа”.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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