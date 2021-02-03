 

Украинка Магучих показала лучший результат сезона в мире по прыжкам в высоту

03.02.2021, 1:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в Банской Бистрице в Словакии. Магучих с первой попытки взяла высоту 2,06 м, это лучший результат сезона в мире. Об этом сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.

2,06 м – это абсолютный рекорд Украины по прыжкам в высоту среди женщин и третий результат в истории. Рекорд принадлежит шведской прыгунье Кайсе Бергквист – 2,08 м, отмечает ФЛАУ.

В Словакии Магучих обновила свой же рекорд мира в прыжках в высоту среди спортсменов до 20 лет. По информации Международной ассоциации легкоатлетических федераций, украинка показала лучший результат для соревнований в помещении с 2006 года. 

Организаторы турнира уговаривали украинку штурмовать мировой рекорд, но Магучих с тренером пока решили остановиться на высоте 2,06 м. 

Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m * WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5

— MR.CARTER * (@NelsonCarterJr) February 2, 2021

Украинка Юлия Левченко, которая прыгнула на 1,96 м, заняла второе место.   

19-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019 года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту в 2,04 м, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

Украинка стала лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Ситуация с коронавирусом вновь обострилась в США

10.11 / “Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык”. Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу

16.09 / Трамп пригрозил ВТО за отказ узаконить пошлины на китайские товары

31.08 / Маас осудил задержание немецких журналистов в Белоруссии

01.09 / В российский даркнет попали данные избирателей США

21.09 / Xiaomi выпускает недорогой смартфон с камерой на 108 мегапикселей

10.09 / Миграционная служба в Донецке готовила украинские документы боевикам “ДНР” – СБУ

27.09 / Байден призвал не утверждать девятого члена Верховного суда США

28.01 / Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса

18.09 / Госдеп оценил влияние разногласий по Белоруссии на диалог РФ и США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска