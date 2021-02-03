Украинка Магучих показала лучший результат сезона в мире по прыжкам в высоту

03.02.2021, 1:30, Новости дня

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в Банской Бистрице в Словакии. Магучих с первой попытки взяла высоту 2,06 м, это лучший результат сезона в мире. Об этом сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.

2,06 м – это абсолютный рекорд Украины по прыжкам в высоту среди женщин и третий результат в истории. Рекорд принадлежит шведской прыгунье Кайсе Бергквист – 2,08 м, отмечает ФЛАУ.

В Словакии Магучих обновила свой же рекорд мира в прыжках в высоту среди спортсменов до 20 лет. По информации Международной ассоциации легкоатлетических федераций, украинка показала лучший результат для соревнований в помещении с 2006 года.

Организаторы турнира уговаривали украинку штурмовать мировой рекорд, но Магучих с тренером пока решили остановиться на высоте 2,06 м.

Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m * WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5

— MR.CARTER * (@NelsonCarterJr) February 2, 2021

Украинка Юлия Левченко, которая прыгнула на 1,96 м, заняла второе место.

19-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер юношеских Олимпийских игр 2018 года. В июле 2019 года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров на открытой арене, преодолев высоту в 2,04 м, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

Украинка стала лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019 году.

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