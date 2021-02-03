Режим ЧП в Латвии из-за пандемии продлили до 6 апреля

03.02.2021, 1:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Латвии на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению во вторник приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией нового коронавируса до 6 апреля, сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

«[В ходе заседания] была достигнута договоренность о продлении [режима] чрезвычайного положения в Латвии до 6 апреля», – приводит слова Кариньша ТАСС. Он также сообщил, что правительство концептуально согласилось изменить меры безопасности, чтобы они были более эффективными и понятными. Кроме того, кабинет министров принял решение относительно ограничений в отдельных сферах, в том числе в торговле и образовании.

В сфере торговли планируется перейти к модели «безопасной торговли», которая обеспечит более жесткий контроль количества покупателей в магазинах, а у полиции будет возможность принять решение о закрытии магазина, если будут выявлены нарушения безопасности. Кроме того, планируется постепенно отказаться от списков доступных в магазинах во время режима ЧП товаров. В сфере образования планируется вернуться к безопасным очным занятиям. «Сначала к очной учебе могут вернуться ученики первого и второго классов, соблюдая комбинированные требования эпидемиологической безопасности, включая ношение масок», – подчеркнул Кариньш.

Режим чрезвычайного положения в Латвии был введен с 9 ноября до 6 декабря 2020 года, затем его продлили до 11 января, позднее – до 7 февраля.

Напомним, в конце декабря Минздрав Латвии пообещал «полный ужас» в больницах в ближайшие недели, на новогодние праздники в республике ввели комендантский час. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему некогда благополучная Прибалтика так тяжело переносит пандемию?