 

В Москве и Петербурге полиция задержала участников несанкционированной акции

03.02.2021, 1:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сотрудники полиции задержали группы участников несогласованной акции у входа в метро «Чеховская» на Страстном бульваре и в Дмитровском переулке российской столицы, а также на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.

На Страстном бульваре у прохожих выборочно проверяют документы. В Дмитровском переулке сотрудники полиции задержали группу участников несогласованной акции, передает РИА «Новости».

Тем временем в центре Санкт-Петербурга полиция начала задерживать граждан, пытавшихся стихийно организовать несанкционированную акцию на Невском проспекте у станции метро «Гостиный Двор». В центре города приняты меры для обеспечения безопасности и общественного порядка, в первую очередь, на Невском проспекте и Дворцовой площади, передает ТАСС.

Группа сторонников Навального в Москве в районе метро «Театральная» перебегает проезжую часть pic.twitter.com/Adw6OfoIDV

— Взгляд (@vzglyad) February 2, 2021

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. 

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Госдума запросила сведения о возможном двойном гражданстве депутатов

01.09 / Обнаружена причина воспаления кишечника

27.11 / «Как же это отвратительно!» — America TV о скандальном селфи с покойным Марадоной

04.09 / Конгрессмены от обеих партий призвали Помпео встать на сторону народа Беларуси

30.09 / Суд в Карелии увеличил срок Юрию Дмитриеву до 13 лет

12.09 / На Украине из Appstore изъяли четыре приложения ВГТРК

08.01 / После прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек

17.08 / Зеленский обсудил ситуацию в Белоруссии с руководителями силовых структур

24.11 / Посол отреагировал на санкции США против трех российских компаний

06.07 / Мнения: США платили за убийства советских военнослужащих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска