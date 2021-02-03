В Москве и Петербурге полиция задержала участников несанкционированной акции

03.02.2021, 1:28, Новости дня

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Сотрудники полиции задержали группы участников несогласованной акции у входа в метро «Чеховская» на Страстном бульваре и в Дмитровском переулке российской столицы, а также на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.

На Страстном бульваре у прохожих выборочно проверяют документы. В Дмитровском переулке сотрудники полиции задержали группу участников несогласованной акции, передает РИА «Новости».

Тем временем в центре Санкт-Петербурга полиция начала задерживать граждан, пытавшихся стихийно организовать несанкционированную акцию на Невском проспекте у станции метро «Гостиный Двор». В центре города приняты меры для обеспечения безопасности и общественного порядка, в первую очередь, на Невском проспекте и Дворцовой площади, передает ТАСС.

Группа сторонников Навального в Москве в районе метро «Театральная» перебегает проезжую часть pic.twitter.com/Adw6OfoIDV

— Взгляд (@vzglyad) February 2, 2021

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок.