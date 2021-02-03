Ряд телеканалов прекратили вещание на Украине после указа Зеленского

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03.02.2021, 1:28, Новости дня
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Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK во вторник прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении к СМИ пятилетних санкций.

После прекращения эфирного вещания программы телеканалов доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к ряду украинских телеканалов. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе Зеленского. Согласно приложению к указу, санкции решено применить к телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) сроком на пять лет. Персональные санкции также введены в отношении депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканала ZIK. Санкции, как сказано в документе, предполагают «аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм», передает ТАСС.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении к «новой фазе» в отношениях с США. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора заверил госсекретаря США Энтони Блинкена, что Соединенные Штаты могут рассчитывать на Украину как на надежного партнера. В ответ США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь. Между тем данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», свидетельствуют, что более 71% граждан Украины уверены, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом.



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