 

Черный экран. Провайдеры начали блокировать “112 Украина”, ZIK и NewsOne после введения санкций

03.02.2021, 0:36, Новости дня
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После того, как президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, каналы начали блокировать. 

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, по состоянию на 23.30 у некоторых пользователей заблокированы все три провайдера, у клиентов Megogo каналы ZIK и “112 Украина” заблокированы, NewsOne пока продолжает вещание.

В зависимости от провайдера, картинка на экране телевизора вместо заблокированных каналов – черный экран или в цветную полоску.

Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против Козака,  юридических лиц – региональных вещателей канала “112 Украина” (“Новый формат”, “Ариадна ТВ”, “ТВ Выбор”, “Партнер ТВ” и “Лидер ТВ”), а также против телерадиокомпании “Новые коммуникации” (вещает под логотипом ZIK) и “Новости 24 часа” (телеканал NewsOne).

Санкции против телеканалов предусматривают в том числе аннуляцию лицензии и прекращение предоставления услуг по ретрансляции / распространению телепрограмм / предоставлению телекоммуникационных услуг и использованию телекоммуникационных сетей общего пользования.

Ограничения будут действовать пять лет. 

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов писал, что судя по содержанию указов, сегодня в 00.00 вещание трех телеканалов должно быть остановлено, вся легальная деятельность медиахолдинга прекращается сроком на пять лет.

Телеканалы, попавшие под санкции, принадлежат Козаку. Он приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Рада создавала комиссию по расследованию смены собственников телеканалов. 

По данным программы “Наші гроші”, Козак входит в ближайшее окружение главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, народного депутата, Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком. 

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами. 

В 2019 году Козака допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с “Россия 1”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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