 

Подоляк: Телеканалы, попавшие под санкции, открыто используются как инструменты чужой пропаганды

03.02.2021, 0:36, Новости дня
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что решение президента Владимира Зеленского ввести санкции против ряда телеканалов “вполне ожидаемо и очевидно”. Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

По его словам, телеканалы “из так называемого пула господина [нардепа Виктора] Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями”, – сказал Подоляк.

Также, по его словам, “есть вопросы” по финансированию указанных телеканалов. “Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно – имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии”, – сказал советник главы ОП.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.

По данным программы “Наші гроші”, Козак входит в ближайшее окружение главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, народного депутата, Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком. 

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами. 

В 2019 году Козака допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с “Россия 1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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