«Союз-2» с военным спутником стартовал с Плесецка

03.02.2021, 0:34, Новости дня

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Старт ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах российских военных состоялся с космодрома Плесецк, информирует Минобороны.

«Во вторник, 2 февраля, в 23.45 (мск) с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Минобороны сообщили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

Состоявший пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк стал первым в 2021 году. Предыдущий пуск РН «Союз-2» с северного космодрома состоялся 3 декабря 2020 года. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 16 лет с северного космодрома проведено 45 пусков ракет-носителей «Союз-2» среднего класса 1А и 1Б, а также шесть пусков ракет-носителей «Союз-2» легкого класса этапа модернизации 1В.

В конце января Роскосмос раскрыл планы на 2021 год по коммерческим запускам в интересах иностранных заказчиков.