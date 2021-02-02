«За мою жизнь никто не даст и три копейки, но даже сейчас я буду с вами бороться»

02.02.2021, 23:52, Разное

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Речь Алексея Навального в Мосгорсуде 2 февраля и позиция прокурора.

Речь Алексея Навального в Мосгорсуде на процессе о представлении ФСИН заменить условный срок по его делу на реальный срок заключения.

Допрос Алексея Навального прокурором в Мосгорсуде и позиция обвинения 02.02.2012

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