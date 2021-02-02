Мэр Николаева во время сессии переводил выступления депутатов от ОПЗЖ на украинский язык

02.02.2021, 23:42, Новости дня

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Городской голова Николаева Александр Сенкевич 2 февраля во время сессии горсовета синхронно переводил выступление депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Владислава Чайки на украинский язык. Об этом сообщает “НикВести”.

Чайка начал выступать на русском, активисты, присутствовавшие на сессии, сделали ему замечание. Сенкевич напомнил, что по законодательству Украины, депутаты должны выступать на украинском, однако Чайка продолжил говорить на русском языке. После этого мэр стал синхронно переводить его слова.

После Чайки выступил его коллега от ОПЗЖ Александр Медведев, его Сенкевич тоже переводил.

ВИДЕОВидео: НикВести HD / YouTube

В Николаеве до сих пор действует решение 2012 года о региональном статусе русского языка. На следующей сессии Николаевский горсовет планирует отменить это решение, сообщило издание “НикВести”.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

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