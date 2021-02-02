 

США задумались о возвращении в Договор по открытому небу

02.02.2021, 23:40, Новости дня
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Новая американская администрация изучает возможность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН), сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы изучаем вопрос [о Договоре по открытому небу], мы примем решение в свое время. Как нам известно, РФ все еще не полностью соблюдает договор», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента ТАСС.

Во вторник глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Соединенные Штаты вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Ранее РФ возложила на США ответственность за развал ДОН. В Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

15 января РФ приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. Напомним, 21 мая 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН. В письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение вступает в силу 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре. Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.



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