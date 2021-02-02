Политолог: Навальный в колонии может получить еще один срок

02.02.2021, 23:40, Новости дня

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Алексея Навального ждет судебный процесс по делу об оскорблении ветерана войны, по которому он может получить еще один срок, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя решение Симоновского суда Москвы о замене Навальному условного наказание на реальный срок.

«Решение Симоновского суда Москвы отправить Навального в колонию я оцениваю как справедливое и долгожданное, поскольку правосудие слишком долго терпело неоднократные нарушения закона, которые позволял себе этот блогер, – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – Навальному казалось, что он не живет, как все, а участвует в какой-то виртуальной игре, что он герой приключенческого фильма. А тут он вдруг оказался в реальном суде, за решеткой. Конечно, неприятное отрезвление».

«В рамках нынешнего дела «индивидуального предпринимателя» Алексея Навального, как он сам себя называет, обвиняли в мошенничестве. По результатам суда он получил условный срок», – напомнил Мартынов. – «Однако Навальный, уже будучи рецидивистом, и дальше продолжал нарушать закон. Он получал административные взыскания, в том числе – месяц содержался под арестом. Вел асоциальный образ жизни. Пренебрежительно относился к правилам условного срока. И поэтому суд теперь принял единственно верное решение в такой ситуации. Ничего уникального в этом нет: по статистике каждый год 10-15 тысяч дел подобных рассматривается. И другие осужденные тоже лишаются условного срока и отправляются в колонию».

Навальный может провести в колонии больше двух лет, но это срок может быть не окончательным, указывает эксперт. «Сейчас многие подзабыли важное обстоятельство. А его стоит напомнить: перед тем, как состоялась его якобы эвакуация в Германию, уже заканчивалось следствие по другому делу Навального. Это дело об оскорблении ветерана войны. Его сторонники нередко хихикают: подумаешь, какого-то деда обхамил. Но ведь это довольно серьезная статья – о клевете. Теперь же дело возобновится и дойдет до суда. А суд наверняка учтет асоциальное поведение этого «индивидуального предпринимателя» и поэтому вряд ли снисходительно отнесется к такому поступку Навального», – прогнозирует Мартынов.

«Так что, пока он будет сидеть в колонии, его может ожидать еще один суд. Если он уже находится под действующим приговором, то один тюремный срок уже не будет поглощать другой срок. Сейчас расследуются и другие его нарушения экономического характера. Так что Навальному еще наверняка прибавят», – считает эксперт.

Напомним, что в декабре 2014 года Навальный по делу «Ив Роше» был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Позже испытательный срок, в течение которого осужденный должен был отмечаться в инспекции ФСИН, был продлен до декабря 2020 года. Но Навальный систематически и неоднократно нарушал его условия, что и стало причиной задержания блогера 17 января. На этом основании Симоновский районный суд во вторник заменил осужденному условный срок на реальный.