 

Лавров допустил освобождение Навального в случае признания Крыма российским

02.02.2021, 23:11, Разное
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Глава МИД России Сергей Лавров на экстренной пресс-конференции в Москве заявил о возможности освобождения российского блогера Алексея Навального в случае официального признания странами ЕС и США Крыма российским.

– Мы всегда готовы к переговорам. И мы не хотим накалять обстановку. Жители Воронежа будут спать спокойно, если в Европе и Вашингтоне признают Крым российским, а Навального отпустят на свободу, – заявил глава российского внешнеполитического ведомства

Ранее Лавров заявлял, что Крым останется в составе России и эту тему можно считать «закрытой раз и навсегда». Но тем не менее многие страны до сих пор не признают официально Крым российским.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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