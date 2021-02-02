 

В Молдове возбудили дело против российского дипломата

02.02.2021, 22:58, Разное
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…за попытку незаконного вывоза из страны более 50 тысяч долларов.

Пограничная полиция Молдовы возбудила уголовное дело о незаконном вывозе валюты российским дипломатом. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь погранполиции Раиса Новицки.

По ее словам, 31 января при прохождении дипломатом контроля перед вылетом из аэропорта Кишинева сработали датчики специального детектора. Дипломат отказался показать полиции содержимое ручной клади и указать наличие валюты, объяснив это дипломатической неприкосновенностью.

Ручную кладь в итоге проверили и нашли там незадекларированную валюту на сумму более 50 тысяч долларов. Вывозить из страны без декларации можно не более 10 тысяч евро (почти 12,3 тысячи долларов).

Имя российского дипломата не называется. Источники Deschide.md утверждают, что дипломат вылетал из аэропорта Кишинева вместе с женой. Пресс-секретарь таможенной службы Олеся Пушкашу сказала изданию, что ей неизвестно, что случилось с деньгами, а также разрешили ли дипломату вылететь из Молдовы.

Источник: Новая газета



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