В Киеве с балкона 17-го этажа выпала девочка – полиция

02.02.2021, 22:48, Новости дня

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2 февраля с балкона 17-го этажа дома на улице Михаила Максимовича в Киеве выпала девочка 2007 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Информация о происшествии в полицию поступила в 16.00.

“Несовершеннолетняя погибла на месте. Следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали инцидента”, – рассказали в полиции.

Происшествие зарегистрировали в Голосеевском управлении полиции.

“После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация событию”, – уточнили в Нацполиции.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3676618719060539

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