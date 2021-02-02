В Киеве с балкона 17-го этажа выпала девочка – полиция
02.02.2021, 22:48,
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2 февраля с балкона 17-го этажа дома на улице Михаила Максимовича в Киеве выпала девочка 2007 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.
Информация о происшествии в полицию поступила в 16.00.
“Несовершеннолетняя погибла на месте. Следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали инцидента”, – рассказали в полиции.
Происшествие зарегистрировали в Голосеевском управлении полиции.
“После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация событию”, – уточнили в Нацполиции.
https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3676618719060539
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