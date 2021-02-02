 

В РФ оштрафовали “Радио Свобода” на 2,2 млн руб.

02.02.2021, 22:48, Новости дня
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Мировой суд 2 февраля оштрафовал на 2,2 млн руб. (около $30 тыс.) ООО “Радио Свободная Европа / Радио Свобода” и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах, которые в России признаны иностранными агентами. Об этом сообщил Роскомнадзор.

В релизе отметили, что речь идет об отсутствии маркировки на сайтах “Idel.Реалии”, телеканалах “Настоящее время”, “Сибирь.Реалии”, “Радио Свободная Европа / Радио Свобода”.

“Владелец СМИ оштрафован на 2 млн руб. ($26,340), гендиректор организации – на 200 тыс. руб. ($2633)”, – сообщили в Роскомнадзоре.

В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В ноябре 2019 года Госдума России приняла поправки о том, что люди, сотрудничающие с некоторыми СМИ, могут быть признаны иностранными агентами.

В список иностранных агентов в РФ входит 12 изданий, среди которых “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии” и “Настоящее время”, и пять физических лиц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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