В Латвии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19 продлили до апреля

02.02.2021, 22:48, Новости дня

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Кабинет министров Латвии и Совет по кризисному управлению на совместном заседании, которое состоялось 2 февраля, продлили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции до 6 апреля. Об этом сообщает Delfi.

Минздрав страны предложил отказаться от режима ЧС в случае, когда заболеваемость COVID-19 снизится в три раза.

Минздрав предлагает ввести “принцип светофора” и обозначить четыре группы эпидемиологических показателей, исходя их которых будут меняться ограничения. От темно-красного – ситуация очень высокого риска – в ней Латвия находится сейчас (561 новый случай на 100 тыс. жителей в течение 14 дней). Предполагаются также красный, оранжевый и зеленый уровни, отмечает издание.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Латвии на 2 февраля выявлено 67,4 случаев COVID-19, умерло 1219 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

В стране проживает около 1 млн. 900 тыс. человек.

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