Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей еще на два месяца

02.02.2021, 22:48, Новости дня

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Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко еще на два месяца – до 2 апреля. Об этом сообщила судья во время судебного заседания, трансляция которого велась в YouTube канале “Судова влада”.

Военной медсестре Яне Дугарь, а также врачу и волонтеру Юлии Кузьменко также продлили их меры пресечения на два месяца. Кузьменко – находиться под домашним арестом, в отношении ветерана Дугар продолжают действовать личные обязательства.

Судья удовлетворила ходатайство стороны обвинения о мерах пресечения подозреваемым по указанному делу.

Следующее заседание назначено на 8 февраля.

29 января Киевский апелляционный отклонил ходатайство защиты Антоненко об отмене решения Шевченковского райсуда Киева от 10 декабря 2020 года о продлении содержания подозреваемого под стражей до 7 февраля.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Антоненко, Дугарь, а также Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко продолжает находится под стражей. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

17 декабря 2020 года защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу. В январе адвокат Дмитрий Круговой просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство, так как его жена заболела и их общих детей не с кем оставить, но суд отклонил и это ходатайство.

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