Военные Мьянмы объявили о создании нового органа власти

02.02.2021, 22:46, Новости дня

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Вооруженные силы Мьянмы анонсировали формирование нового органа власти – Государственного административного совета, сообщило издание The Myanmar Times.

По информации издания, членами совета станут 11 человек, главой нового органа госвласти назначен Мин Аун Хлаин – главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, передает ТАСС.

Как отмечает издание, в соответствии с 419-м разделом Конституции 2008 года в случае передачи ему власти он имеет право выполнять полномочия законодательной, исполнительной и судебной ветвей, говорится в статье.

Напомним, в понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Тем временем военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников, в противном случае Джо Байден пригрозил Нейпьидо пересмотром отмены санкций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России?