Политолог: Угрозы персональных санкций со стороны Запада из-за дела Навального не сработали

02.02.2021, 22:46, Новости дня

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«Провалилась попытка нагнать побольше западных дипломатов, чтобы они суровыми глазами смотрели на прокурора и судью, намекая на персональные санкции. Так же как и не сработали усилия отморозков, которые грозили раскрыть персональные данные прокурора», – сказал политолог Павел Данилин, комментируя решение суда по делу Алексея Навального.

«Приговор абсолютно справедлив. Суд постановил, что Алексей Навальный должен получить реальный срок. Дело «Ив Роше» – это же мелкое мошенничество. Воспользовался родственными связями и надурил крупную корпорацию, нанес ей ущерб. Компания говорит, что ей был причинен ущерб и уголовное преследование удовлетворяет ее», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Таким образом, Навальный отбудет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев из назначенных судом 3,5 лет лишения свободы.

«В этом контексте можно отметить, что не прошло никакое давление, которое на суд оказывали Запад и российские либеральные СМИ, – заметил Данилин. – Провалилась попытка нагнать побольше иностранных дипломатов, чтобы они суровыми глазами смотрели на прокурора и судью, намекая на персональные санкции. Так же, как и не сработали усилия отморозков, которые грозили раскрыть персональные данные прокурора. Был вынесен справедливый приговор».

Сам Навальный на суде, по мнению собеседника, вел себя откровенно вызывающе. «В США могли бы дать за это дополнительный срок. У нас, к сожалению, за такое поведение в отношении прокурора и судьи почему-то не следует наказание, но это все равно сыграло против Навального», – подчеркнул Данилин.

Подсудимый явно лукавил, утверждая, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор по делу «Ив Роше», по которому в 2014 году Навальный получил условный срок, политизированным и необоснованным, добавил эксперт. «Или он лжет, или просто некомпетентен, – заметил Данилин. – В решении ЕСПЧ черным по белому написано, что решение не политическое, хотя и было некоторое нарушение процедуры».

Напомним, что в декабре 2014 года Навальный по делу «Ив Роше» был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Позже испытательный срок, в течение которого осужденный должен был отмечаться в инспекции ФСИН, был продлен до 30 декабря 2020 года. Но Навальный систематически и неоднократно нарушал его условия, что и стало причиной задержания блогера 17 января. На этом основании суд и заменил осужденному условный срок на реальный.