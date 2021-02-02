Мнение: Не врите мне, Навальный – не иностранный агент!

02.02.2021, 22:38, Разное

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Пока спектакль продолжается – снова задаю тупые вопросы майданутым. А чо, 18 машин с дипномерами возле здания суда – это нормально, алешки? Вот – все хоккей, это демократия? За Бутина и Бута так вступались? За Ассанжа? За бестолкового Сноудена, который может, как программист и хорош – но такой же восторженный мудак, как выяснилось, не даром про него Путин весьма себе хорошо отозвался.

Впрочем, еще и еще раз – что было бы, если бы машина с дипномерами РФ приехала на слушание дела американского гражданина в Вашингтоне? Там же сейчас трампистов судят?

Мне уже нравится задавать эти вопросы в пустоту – потому что у навальнят сегодня траур. Теперь пожизненный – они сами доказали, что мудаки. А кураторы Навального – им помогли это понять.

Кстати, 104 млн просмотров кинца – хде народная поддержка-то, Алош?

Мне вот одно жалко, я повелся на развод и спалил кучу нервов. А мог просто ржать, как и раньше.

И да, хомячули – Лешке опять упало много-много вкусных биткоинов. А вы там держитесь. Не рабы. Не лохи. Не хомяки.

ДУМАЮЩИЕ ЛЮДИ!

Бггг.

Счастья вам.