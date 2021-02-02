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02.02.2021, 22:04, Разное
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Кто такой судья Детишин и почему он ушел в отставку накануне решения по «делу Навального».

Здание Симоновского суда. Фото: РИА Новости

Заявление об отставке председателя Симоновского районного суда г. Москвы Вячеслава Детишина накануне рассмотрения вопроса о замене Алексею Навальному условного срока на реальный наделало много шума, но вопросы тут скорее относятся к закрытости судебной системы и ее нежеланию что-то комментировать и объяснять. На какую-либо связь между этими событиями прямо ничто не указывает, разве что момент для отставки Детишин выбрал не очень удачно — заявление подано 28 января, а 1 марта квалификационная коллегия судей должна будет удовлетворить его заявление о назначении пожизненного содержания в виде 80 процентов оклада по последней должности.

Вячеслав Детишин

У Детишина достаточный стаж для назначения пожизненного содержания судьи: с 1991 по 2001 год, согласно официальной информации на сайте суда, он трудился в органах прокуратуры, а эта работа включается в стаж, который вместе с работой в судах составляет у него 27 лет (при необходимых двадцати).

О судье Детишине известно мало, во всяком случае, интервью он никому не давал, что, впрочем, в последнее время характерно для большинства судей.

В его биографии есть один странный зигзаг: согласно той же информации, в январе 2001 года он ушел из прокуратуры и подвизался помощником нотариуса в Москве.

Это было время становления частного нотариата, и работа нотариусом по сравнению с работой прокурора или судьи считалась более престижной и, во всяком случае, выше оплачиваемой. Как раз тогда, в конце февраля 2001 года, нотариат потрясло заказное убийство первого председателя Федеральной нотариальной палаты Анатолия Тихенко, вероятней всего, связанное с высокой конкуренцией за должности нотариусов. Однако у Детишина что-то там, видимо, не задалось, а что именно, нам пока выяснить за давностью события не удалось.

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Указом президента от 29 мая 2003 года Детишин был назначен судьей Кунцевского суда, в июле 2009 года переведен с повышением на должность председателя Солнцевского суда, затем в марте 2015 года — председателем Симоновского суда, что тоже можно рассматривать как повышение (ближе к центру). При таком развитии карьеры выход в отставку в 52 года действительно выглядит нестандартно, но это может быть связано и с общей кадровой ротацией председателей районных судов, неизбежной после отставки Ольги Егоровой и утверждения на должности председателя Мосгорсуда Михаила Птицына.

Замену судьи в «деле Навального» в судейских кругах объясняют тем, что некие СМИ указывали на ее якобы связи с какими-то силовыми структурами, и передача дела должна снять эти вопросы.

Леонид Никитинский
обозреватель, член СПЧ

Источник: Новая газета



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