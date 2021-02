Главы МИД Британии и Германии призвали освободить Навального

02.02.2021, 21:54, Новости дня

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас 2 февраля на своей странице в Twitter осудил приговор, вынесенный российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

“Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Навальный должен быть немедленно освобожден”, – заявил Маас.



Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter также обратился с требованием “немедленно и без каких-либо условий освободить Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели”.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля заменил условный срок для Навального по делу “Ив Роше” на реальный. Его отправят в колонию общего режима. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, наказание составит два года и шесть месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании “Ив Роше” и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у “Многопрофильной процессинговой компании”. В декабре 2015 года Алексей Навальный заявлял о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток.

Незадолго до возвращения навального ФСИН пригрозила Навальному реальным тюремным сроком вместо условного.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных были почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали “Открытые медиа”.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Сегодня суд в Москве рассматривает ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера могут приговорить к 3,5 годам лишения свободы.

