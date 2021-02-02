СМИ: Украина запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков на двух ТЭС

02.02.2021, 21:54, Новости дня

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После аварийной остановки энергоблоков на двух тепловых электростанциях, входящих в компанию ДТЭК Рината Ахметова, системный оператор Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” запросила аварийную помощь у государственного производственного объединения электроэнергетики “Белэнерго”. Об этом пишет “БизнесЦензор”, ссылаясь на источники в энергетическом рынке.

В частности, в 00.38 2 февраля остановился 1-й энергоблок Запорожской ТЭС. Авария не позволила диспетчеру “Укрэнерго” сбалансировать энергосистему в утренний пик потребления электроэнергии. В результате была запрошена аварийная помощь из Беларуси мощностью 500 МВт.

В 15.38 аварийный останов случился на 9-м энергоблоке “ДТЭК Кураховская ТЭС”, из-за этого запрос аварийной помощи был увеличен до 850 МВт.

“Укрэнерго” подтвердила информацию о запросе аварийной помощи из Беларуси, отмечает издание.

“БизнесЦензор” пишет, что НЭК “Укрэнерго” обзванивает крупных потребителей, в частности, металлургические предприятия, предупреждая о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.

По данным “Укрэнерго”, из-за низких температур в пики потребления Украина потребляет до 22,64 тыс. МВт.

Украина с 2021 года начала импорт электроэнергии из Беларуси. В 2019 году народный депутат от “Европейской солидарности”, член межфракционного депутатского объединения “Энергетическая независимость и безопасность Украины” Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Временный запрет на импорт электроэнергии из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским. 16 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси, вопреки позиции Зеленского, писал “Цензор.НЕТ”. НКРЭКУ разрешила трейдерам заключать контракты на поставку электроэнергии в 2021 году, отмечало издание.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK.

Покупка электроэнергии из России и Беларуси приведет Украину к потере энергетической независимости, а энергосистема страны перейдет под контроль Кремля, заявлял экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, цель Украины – в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии из Евросоюза.

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