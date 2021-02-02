В РФ собрались значительно упростить требования к строительству

02.02.2021, 21:52, Новости дня

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В РФ предложили уменьшить количество обязательных требований в строительной отрасли на 3,8 тыс. пунктов стандартов и сводов правил, соответствующий проект постановления разработали в Минстрое.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Минстроем РФ выполняется оптимизация (сокращение) обязательных требований в строительстве», – говорится в сопроводительных документах проекта, передает РИА «Новости».

В самом проекте предлагается сократить перечень пунктов, дублирующих требования пожарной безопасности (на 105 пунктов). Также предлагается убрать избыточные требования.

Предполагается, что проект вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

В мае 2020 года Путин на совещании потребовал упорядочить строительную документацию, чтобы не дать возможность затягивать сооружения разных объектов.