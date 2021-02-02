 

Веселящий газ внесут в список одурманивающих веществ в России

02.02.2021, 21:52, Новости дня
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Минздрав РФ предложил внести в список одурманивающих веществ веселящий газ, смесь дифенгидрамина (димедрол) с этиловым спиртом – в любом процентном соотношении, ксенон и смесь доксиламина с этиловым спиртом – в любом процентном соотношении, проект соответствующего акта министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В соответствии с Федеральным законом «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации» правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень одурманивающих веществ», – цитирует проект акта РИА «Новости».

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота).

В РФ с 1 января вступил в силу закон, запрещающий розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа, а также его пропаганду в интернете. Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.



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