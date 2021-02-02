Мнение: Кого боится ОМОН?

02.02.2021, 21:42, Разное

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У Мосгорсуда – какой-то Армагеддон. Нагнали полчища полиции, которые де-факто понасоздавали «массовые беспорядки» уже от станции метро Преображенская.

Почему перекрыли движение по ряду улиц близ Мосгорсуда? Почему полиция мешает свободному передвижению граждан? Что происходит? В Москве разве ввели военное или осадное положение?

Кто отдал приказ силовикам на такую суету? И все это из-за человека, который никому неинтересен?

А еще мне интересно, почему бойцы ОМОНа или заклеили номера своих жетонов, или и вовсе перевернули их застежкой наружу?

Чего боится ОМОН?