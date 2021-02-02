Работа на улице связана со снижением риска рака молочной железы

02.02.2021, 21:36, Разное

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Солнечный свет, витамин D и рак молочной железы

Рак молочной железы – самая распространенная злокачественная опухоль у женщин. Современные данные о факторах риска развития болезни не могут в полной мере объяснить увеличение распространенности этого заболевания.

В новом исследовании исследователей заинтересовала роль витамина D, который синтезируется в организме под действием солнечного света – с пищей и в биоактивных добавках мы его получаем в меньших количествах. Известно, что у него есть противоопухолевые свойства. Однако в последние годы люди все меньше находятся под солнечным светом. С одной стороны, они стараются реже быть под прямыми лучами солнца, потому что ультрафиолет – известный фактор риска рака кожи. В то же время, мы все чаще используем компьютеры как для работы, так и для отдыха, поэтому много времени проводим в помещении. В связи с этим появилась гипотеза, что увеличение распространенности злокачественных опухолей, включая рак молочной железы, связано с этими сравнительно новыми особенностями поведения.

Гипотезу о роли солнечного света поддерживают исследования, которые показывают, что у женщин с низким уровнем витамина D в крови чаще развивается рак молочной железы. Однако важный недостаток таких исследований состоит в том, что количество витамина в них оценивалось уже после диагноза.

На риск рака молочной железы не оказывает влияния то, на какой географической широте живет женщина. То есть, насколько активно солнце вне дома, в реальной жизни практически не играет роли. Однако у женщин, которые сообщали, что чаще бывают на улице, эта опухоль развивалась реже.

Работа и рак молочной железы

Для новой научной работы авторы выбрали показатель, который объективно показывает, как много времени женщины проводят вне помещения, под солнцем. Они ориентировались на информацию о том, где и как долго работали участницы исследования. Для этого ученые воспользовались данными Датской системы гражданской регистрации. Они исходили из того, что в северных широтах люди наиболее активно вырабатывают витамин D на солнце с 10 часов утра до 15 часов дня.

Исследование охватило более 38 тысяч женщин моложе 70 лет, у которых был выявлен рак молочной железы. Ученые сравнили их трудовую историю с историей такого же количества женщин из контрольной группы.

Риск рака молочной железы в возрасте старше 50 лет был на 11% ниже в группе женщин, которые суммарно получили наибольшее количество ультрафиолета. Длительная, не менее 20 лет, работа на свежем воздухе была связана с уменьшением риска развития рака молочной железы на 17%.

Это исследование показывает только связь работы на улице и риском рака молочной железы. Она не доказывает, что именно пребывание вне помещения было причиной этой связи. Ученые указывают, что в исследовании были некоторые ограничения. Например, оно не учитывает, как много витамина D участницы получали с пищей. Однако ранее было известно, что при работе в помещении у людей уровень витамина D в крови ниже.