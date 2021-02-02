Мнение: Крестьяне в 1-й Госдуме, нелёгкая жизнь в колхозах и оброк при крепостном праве

02.02.2021, 21:14, Разное

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1. На заглавной картинке – карикатура на первую Государственную думу 1906 года от американского журнала Puck. «Учимся ходить», ехидно пишет журнал, намекая на то, что американская демократия на столетие старше российской. И действительно, в начале 20 века многим первым российским депутатам действительно приходилось учиться культуре парламентаризма. Хорошими учениками были не все:

https://monetam.livejournal.com/1485366.html

Как известно, половина депутатов 1-й Думы была из крестьян (такую ситуацию создало положение о выборах, составленное в надежде на крестьянский монархизм). Вот что пишет об их уровне товарищ министра внутренних дел С.Е. Крыжановский:

«Достаточно было пообглядеться среди пестрой толпы “депутатов” – а мне приходилось проводить среди них в коридорах и в саду Таврического дворца целые дни, – чтобы проникнуться ужасом при виде того, что представляло собою первое Русское представительное собрание. Это было собрание дикарей. Казалось, что Русская Земля послала в Петербург все, что было в ней дикого, полного зависти и злобы. Если исходить из мысли, что эти люди действительно представляли собою народ и его “сокровенные чаяния”, то надо было признать, что Россия, еще по крайней мере сто лет, могла держаться только силою внешнего принуждения, а не внутреннего сцепления, и единственный спасительный для нее режим был бы просвещенный абсолютизм. Попытка опереть государственный порядок на “воле народа” была явно обречена на провал, ибо сознание государственности, а тем более единой государственности, совершенно стушевывалось в этой массе под социальной враждой и классовыми вожделениями, а вернее и совершенно отсутствовало. Надежда на интеллигенцию и ее культурное влияние тоже теряла почву. Интеллигенция в Думе была сравнительно малочисленна и явно пасовала пред кипучей энергией черной массы…

Отношение членов Думы из крестьян к своим обязанностям было весьма своеобразно. В Думу они приводили нахлынувших вслед за ними ходоков по разным делам, которых сажали в кресла, откуда приставам Думы было немало труда их выдворять. Полиция задержала как-то на улице у Таврического дворца двух крестьян, продававших входные во Дворец билеты. Оба оказались членами Думы, о чем и было доведено до сведения ее Председателя…

Члены Думы крестьяне пьянствовали по трактирам и скандалили, ссылаясь при попытках унять их на свою неприкосновенность. Полиция была первое время в большом смущении, не зная, что можно и чего нельзя в подобных случаях делать. В одном таком случае сомнения разрешила баба, хозяйка трактира, которая в ответ на ссылку пьяного депутата на его неприкосновенность нахлестала его по роже, приговаривая: “Для меня ты, с…, вполне прикосновенен”, – и выкинула за дверь. Привлеченный шумом околоточный надзиратель, видевший эту сцену, составил все же протокол об оскорблении бабой должностного лица, каковым он признал члена Думы. Большие демонстрации устроены были на похоронах члена Думы (фамилию забыл), скончавшегося в белой горячке от пьянства; в надгробных речах он именовался “борцом, павшим на славном посту”.

О некоторых членах Думы стали вдогонку поступать приговоры волостных и иных судов, коими они были осуждены за мелкие кражи и мошенничества: один за кражу свиньи, другой – кошелька и т.п. Вообще количество членов Первой думы, главным образом крестьян, которые, благодаря небрежному составлению списков избирателей и выборщиков, оказались осужденными ранее за корыстные преступления, – лишавшие участия в выборах, – или впоследствии в течение первого года после роспуска Думы, превысило, по собранным Министерством Внутренних Дел сведениям, сорок человек, то есть около восьми процентов всего состава Думы».

Кстати, хоть бородатый мужик и изображён в платье, намёка на традиционную для Запада содомию на карикатуре нет. Памперсы распространились только в 1960-х годах, а до того маленьких детей независимо от пола было принято одевать в платья — по вполне очевидным гигиеническим соображениям.

2. Читатели указали на советский фильм «Председатель» 1964 года. Начиная с отметки 11:30 сценка — председатель колхоза, положительный герой, с весёлыми шутками обламывает надежды молодых ребят, мечтающих сбежать из колхоза в город. Из контекста ясно, что председатель не даёт крестьянам разрешения покинуть колхоз, так как колхозу нужна рабочая сила. Как укоризненно замечает председатель, девушка, которая хочет или поступить на факультет иностранных языков, или выучиться на фармацевта, «с жиру бесится», «лёгкой жизни захотела».

https://www.youtube.com/watch?v=-jumioiJOSA

Напомню, закон в те годы был на стороне председателя — выдача паспортов колхозникам закончилась только в 1974 году. В более ранние времена желающим уехать требовалось или умаслить председателя, чтобы тот дал своё разрешение, или провернуть ещё какую-нибудь комбинацию — например, завербоваться на всесоюзную стройку. Чтобы избежать лишних споров: настойчивый, смелый, готовый к временным лишениям колхозник уехать из колхоза, конечно же, мог. Собственно, советские граждане и уезжали из колхозов в города миллионами — в первую очередь по той причине, что жизнь в большей части колхозов была совсем уж беспросветной.

3. Вот что иностранцы писали про Россию 200 лет назад:



https://www.charmingrussia.ru/2015/10/blog-post.html

“Общее введение в историю Российской Империи”. Первый Том. Часть первая. 1835 год. Автор: Доктор исторических наук при Кёнигсбергском университете, Фридрих Вильгельм Шуберт. Выдержки из описания положения крепостных крестьян в России. Стр. 191-195:



“О государственных крестьянах: Каждые три года выбирается волостной депутат, также свой староста, который управляет деньгами, и староста, который разбирает ссоры и курирует положение сирот и овдовевших. В каждом селе есть свой деревенский депутат, которого крестьяне выбирают каждый год и который в случае каких-либо притеснений со стороны управляющего должен донести эти жалобы до самой высшей инстанции. Деревни и поля должны располагаться так, чтобы расстояние между ними было не более 4 верст. Крестьянин имеет право продавать урожай по своему усмотрению. Если же поле находится дальше 4 верст, и крестьянину приходится переезжать на новое место, то канцелярия берет на себя все расходы, включая оброк с этих полей в течение нескольких лет.

Каждый церковный приход обязан на свои средства обеспечить возможность крестьянским детям от 6 до 10 лет обучаться в школе, а родителям самых лучших учеников предоставляются всяческие льготные условия при платеже оброка. Каждое управление обязано на свои средства содержать для больных крестьян больницу. В каждом управлении должны содержаться запасы зерна, чтобы в случае неурожая крестьянин мог засеять свои поля.



Крепостные крестьяне помещиков работают три дня в неделю на оброк, остальные дни они предоставлены самим себе. Если же помещик незаконно и жестоко обращается со своими крестьянами, то наказание несёт не только он сам, но также и губернатор, который допускает или замалчивает такие случаи. Кроме того, в случае неурожая помещики обязаны содержать и кормить крестьян, а также предоставить им на следующий год семена для посева.



Продавать крестьян запрещено – только земли с расположенными на них полями и деревнями. Помещик должен заботиться, чтобы крестьянин мог платить в казну. Ему строго-настрого запрещено принуждать крестьянина работать для оплаты долгов самого помещика. Крестьянам разрешено торговать собственным урожаем по своему усмотрению, а также скупать в других деревнях различные изделия и торговать ими на рынках. Кроме того, они могут брать в долгосрочную аренду почтовые станции, а помещик выступает в этом случае гарантом.

Оброк платится в зависимости от количества земли и управления, примерно от 1 до 2,5 рубля серебром в год.