Исследование: Витамины и потенциальные противовирусные препараты могут бороться с COVID-19

02.02.2021, 21:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исследования показали, что некоторые витамины и потенциальные противовирусные препараты могут помочь в борьбе с инфекцией COVID-19. Необходимые для нормальной работы организма элементы способны подготовить иммунную систему к противостоянию болезни, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

Медицинские специалисты объяснили, что из-за выраженной недостаточности любого витамина возникают различные проблемы в организме, сопровождающиеся значительным снижением защитных функций. Некоторые вещества и нутриенты являются важными компонентами для формирования иммунного ответа. Несколько исследований показали, что диета, богатая витаминами и минералами, необходима для подготовки иммунной системы в борьбе с COVID-19.

Эти витамины необходимы для снижения инфицирования COVID-19

Предварительные исследования продемонстрировали, что дефицит витамина D увеличивает риск респираторных инфекций, в том числе смертельного коронавируса. Витамины К и А также могут помочь в борьбе с заболеваниями. “Витамин К, всасываемый в кишечнике, играет важную роль в процессе свертывания крови. Это приводит к активации протеина S, который является естественным антикоагулянтом, который играет важную роль в здоровье артерий”, – сказал пульмонолог-консультант Ланселот Пинто из больницы P.D Hinduja Hospital & MR.



COVID-19, особенно в тяжелой форме, может вызвать нарушение процессов свертывания крови. Дефицит витамина К может быть причиной или следствием заболевания. В настоящее время нет большого рандомизированного контролируемого исследования, которое доказывает, что у людей, получавших витамин К, как правило, более легкое течение или они каким-то образом защищены от болезни.

Холестерин может усилить инфекцию COVID-19

Холестерин – это восковое вещество, присутствующее в крови, которое помогает строить здоровые клетки. Высокий уровень холестерина приводит к образованию жировых отложений в кровеносных сосудах, что может увеличить риск развития сердечных заболеваний. Согласно исследованию, опубликованному в журнале немецкого химического общества Angewandte Chemie, высокий уровень холестерина может увеличить инфекционность коронавируса.

Роль линолевой кислоты и COVID-19

Исследователи из Бристоля показали, что линолевая кислота связывается с определенным участком в белке вирусного спайка, и это помогает зафиксировать спайк в закрытой, менее инфекционной форме. Теперь исследовательская группа использовала вычислительные методы для поиска других соединений, которые могут иметь такой же эффект, как и потенциальные методы лечения. Команда использовала компьютерное моделирование, чтобы показать, что линолевая кислота способна стабилизировать закрытую форму вируса.

Дексаметазон является эффективным средством для лечения COVID-19, он также может способствовать снижению вирусной инфекционности в иммунной системе. Команда также обнаружила, что некоторые лекарства могут быть активными против вируса. Исследователи предположили, что это может быть один из механизмов, с помощью которого предотвращается репликация вируса путем блокирования структуры шипов таким же образом, как линолевая кислота.

Источник: www.thehealthsite.com