 

Новинку Hyundai Solaris показали на первых рендерах

02.02.2021, 21:06, Новости дня
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Популярная модель Hyundai Solaris в актуальной генерации продается в РФ с 2017 года, но совсем недавно официально рассекретили рестайлинговую версию.

В свою очередь, пользователи уже могут рассмотреть рендерные изображения автомобиля, который в скором времени сможет появиться на отечественном рынке. Следует выделить, что новинка Hyundai Solaris получила довольно современную внешность, выраженную в соединенных задних фонарях, светодиодной головной оптике, увеличенной решетке радиатора. Также боковые панели отличаются предусмотренными вставками.

Говорить об обновлении линейки моторов пока рано, тогда как на рынок Hyundai Solaris выйдет с прежними 1,4 и 1,6-литровыми двигателями и трансмиссиями. Ближе к началу даты продаж объявят и другие изменения, коснувшиеся рестайлинговую модель.



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