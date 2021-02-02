Zotye приостановила продажи кроссоверов в России
02.02.2021, 21:06,
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Компания Zotye объявила о решении приостановить дальнейшие продажи своих машин, доступных на рынке России.
Напомним, в настоящее время местные дилеры имеют в наличии лишь ограниченное количество паркетников T600 и Coupa в различных комплектациях. В компании уточнили, что в ближайшее время поставки новой техники не запланированы, тогда как имеющихся остатков недостаточно для полноценного проведения продаж. Вместе с тем китайский бренд продолжит исполнять гарантийные обязательства, а также осуществлять сервисное обслуживание машин своей марки.
По поводу окончательного ухода с рынка РФ пока речи не ведется, однако ряд специалистов не исключают, что подобный исход может произойти в ближайшее время ,если ситуация на рынке не изменится в положительную сторону.
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