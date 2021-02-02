 

Новый DS 4 представят в феврале

02.02.2021, 21:06, Новости дня
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Источники анонсировали, что обновленный хетчбэк DS 4 официально рассекретят перед широкой аудиторией 3 февраля.

На данный момент указывается, что модернизированная версия построена на доработанной платформе EMP2. Также разработчиками задействован турбированный двигатель с отдачей 180 л.с., а также электрический агрегат на 110 л.с. мощности. Запас хода гибридного хетчбэка достигает 50 километров без подзарядки. Кроме того, автомобиль получил крупный мультимедийный экран с новыми опциями, включая распознавание жестов.

Перед водителем применен проекционный экран, который отображает важные параметры, актуальные в процессе передвижения. Уже до конца текущего года модель DS 4 появится в свободной продаже.



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